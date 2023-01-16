ПСВ нашёл замену Гакпо в Чемпионшипе

Руководители «ПСВ Эйндховена» хотят заменить нидерландского форварда Коди Гакпо, ушедшего в «Ливерпуль», футболистом из подэлитного английского дивизиона.

По информации Football Insider, клуб из Эйндховена заинтересован в подписании 24-летнего английского полузащитника «Норвича» Тодда Кантуэлла. Трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро. Заполучить одного из лидеров «канареек» также очень хотел бы шотландский «Рейнджерс».

В этом сезоне Тодд Кантуэлл провёл в Чемпионшипе в составе «Норвича» 18 поединков, в которых не отметился голами или ассистами.