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Англия. Чемпионшип

ПСВ нашёл замену Гакпо в Чемпионшипе

16 Января 2023 • 06:22 Комментировать

Руководители «ПСВ Эйндховена» хотят заменить нидерландского форварда Коди Гакпо, ушедшего в «Ливерпуль», футболистом из подэлитного английского дивизиона.

По информации Football Insider, клуб из Эйндховена заинтересован в подписании 24-летнего английского полузащитника «Норвича» Тодда Кантуэлла. Трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро. Заполучить одного из лидеров «канареек» также очень хотел бы шотландский «Рейнджерс».

В этом сезоне Тодд Кантуэлл провёл в Чемпионшипе в составе «Норвича» 18 поединков, в которых не отметился голами или ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Чемпионшип ПСВ Тодд Кантуэлл Трансферы футбола - зима 2023
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