Американо-немецкий тренер Давид Вагнер возглавил клуб Чемпионшипа. Теперь 51-летний специалист будет руководить «Норвичем», сообщает официальный сайт этого жёлто-зелёного клуба, который любит путешествовать из одной лиги в другую.

Последним местом работы Вагнера был швейцарский клуб «Янг Бойз», который он возглавлял в 2021-2022 годах. Ранее он был известен по работе в немецком «Шальке 04» и английском «Хаддерсфилде».

Перед Вагнером поставлена непростая задача – вернуть «Норвич» в элиту английского футбола. Сейчас «канарейки» занимают в Чемпионшипе 11 место, имея в активе 36 очков после 26 туров. Лидирует «Бёрнли» - 56 очков, на втором месте «Шеффилд Юнайтед» - 51 очко.