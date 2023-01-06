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Англия. Чемпионшип

Давид Вагнер возглавил «Норвич» официально

06 Января 2023 • 22:54 Комментировать
Престон Норт Энд
...
Норвич
14.01 18:00

Американо-немецкий тренер Давид Вагнер возглавил клуб Чемпионшипа. Теперь 51-летний специалист будет руководить «Норвичем», сообщает официальный сайт этого жёлто-зелёного клуба, который любит путешествовать из одной лиги в другую.

Последним местом работы Вагнера был швейцарский клуб «Янг Бойз», который он возглавлял в 2021-2022 годах. Ранее он был известен по работе в немецком «Шальке 04» и английском «Хаддерсфилде».

Перед Вагнером поставлена непростая задача – вернуть «Норвич» в элиту английского футбола. Сейчас «канарейки» занимают в Чемпионшипе 11 место, имея в активе 36 очков после 26 туров. Лидирует «Бёрнли» - 56 очков, на втором месте «Шеффилд Юнайтед» - 51 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Давид Вагнер
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