«Норвич» интересуется наставником «Гамбурга» Вальтером

Английский «Норвич» проявляет интерес к главному тренеру немецкого «Гамбурга» Тиму Вальтеру. Об этом сообщает Hamburger Morgenpost.

Тем не менее, согласно источнику, потенциальная смена Вальтером клуба крайне маловероятна, гораздо более возможным является сценарий, согласно которому немецкий специалист продлит контракт с «чёрно-бело-синими».

В данный момент «Гамбург», имея в своём активе 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице Второй Бундеслиги и отстаёт от лидирующего «Дармштадта 98» на два балла.

«Норвич» в свою очередь с 35 пунктами является десятой командой Чемпионшипа.