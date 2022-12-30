Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

«Норвич» интересуется наставником «Гамбурга» Вальтером

30 Декабря 2022 • 19:13 Комментировать

Английский «Норвич» проявляет интерес к главному тренеру немецкого «Гамбурга» Тиму Вальтеру. Об этом сообщает Hamburger Morgenpost.

Тем не менее, согласно источнику, потенциальная смена Вальтером клуба крайне маловероятна, гораздо более возможным является сценарий, согласно которому немецкий специалист продлит контракт с «чёрно-бело-синими».

В данный момент «Гамбург», имея в своём активе 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице Второй Бундеслиги и отстаёт от лидирующего «Дармштадта 98» на два балла.

«Норвич» в свою очередь с 35 пунктами является десятой командой Чемпионшипа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гамбург Норвич Тим Вальтер Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.12.22 в 22:45
Суонси Суонси
Уотфорд Уотфорд
2.50 3.25 2.85
Видео
30.12.22 в 22:45
Бирмингем Бирмингем
Халл Сити Халл Сити
2.05 3.25 3.75
Видео
30.12.22 в 22:45
Норвич Норвич
Рединг Рединг
1.75 3.60 4.80
Видео
30.12.22 в 22:45
Сток Сити
Бёрнли Бёрнли
3.00 3.20 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Декабря
19:13 · Англия. Чемпионшип
«Норвич» интересуется наставником «Гамбурга» Вальтером
17:37 · Англия. Чемпионшип
«Боруссия» намеревается продать Бейера и Лайнера
11:11 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» летом отказался продавать Диалло в Серию А
27 Декабря
17:19 · Англия. Чемпионшип
«Норвич» отправил в отставку Дина Смита слухи
24 Декабря
17:01 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нашёл усиление в Чемпионшипе
23 Декабря
17:15 · Англия. Чемпионшип
«Бёрнли» хочет предложить контракт защитнику «Боруссии»
21 Декабря
05:32 · Россия. Премьер-лига
Греческий защитник «Норвича» летом может перейти в «Спартак» или «Динамо»
18 Декабря
14:36 · Англия. Чемпионшип
Беллингем не забывает о корнях - пришёл поболеть за «Бирмингем»
16 Декабря
21:55 · Англия. Чемпионшип
«Ньюкасл» нацелился на брата Беллингема
10 Декабря
13:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» запланировал на январь трансфер полузащитника «Шеффилд Юнайтед»
09 Декабря
20:40 · Англия. Премьер-лига
Агент — о будущем Лунёва: Рассматриваем Шотландию и Англию
12:38 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» заинтересован в трансфере вингера сборной Сенегала
08 Декабря
13:17 · Англия. Чемпионшип
«Два невероятных человека» – Компани попрощался с Азаром и Мартинесом после их ухода из сборной Бельгии
05 Декабря
17:15 · Англия. Чемпионшип
Талантливый нападающий «Флуминенсе» продолжит карьеру в «Удинезе»
04 Декабря
22:00 · Англия. Чемпионшип
Ещё один игрок сборной Канады перейдёт в европейский клуб
Все новости
Рекомендуем