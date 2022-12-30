«Боруссия» намеревается продать Бейера и Лайнера

Мёнхенгладбахская «Боруссия» в ближайшие два трансферных окна может продать защитников Штефана Лайнера и Луиса Бейера. Об этом сообщает Bild.

Руководство немецкого клуба намеревается решить вопрос касательно этих игроков в течение полугода.

30-летний Лайнер может сменить команду уже в январе, если клуб получит хорошее предложение по спортсмену.

22-летний Бейер в настоящий момент выступает за английский «Бёрнли» на правах аренды, и за время своего пребывания в Чемпионшипе сумел произвести впечатление на публику. В результате «Бёрнли» захотел оформить полноценный трансфер.