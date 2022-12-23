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Англия. Чемпионшип

«Бёрнли» хочет предложить контракт защитнику «Боруссии»

23 Декабря 2022 • 17:15 Комментировать

Английский «Бёрнли» хочет предложить контракт защитнику мёнхенгладбахской «Боруссии» Луису Бейеру. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, лидер Чемпионшипа хочет предложить Бейеру полноценный контракт после завершения будущим летом договора аренды немецкого игрока с клубом.

За время выступления в мёнхенгладбахской «Боруссии» Бейер выходил на поле в 36 матчах во всех турнирах. Спортсмен может выступать как на позиции правого защитника, так и в центре обороны.

Бейера часто сравнивают с чемпионом мира Францом Беккенбауэром из-за атакующих способностей при игре в центре обороны.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Боруссия Мёнхенгладбах трансферы футбола - лето 2023 Луис Бейер
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