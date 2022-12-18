Беллингем не забывает о корнях - пришёл поболеть за «Бирмингем»

Джуд Беллингем располагает свободным временем, чемпионат мира для английской сборной закончился более недели тому назад, а чемпионат Германии возобновится только через месяц. Поэтому футболист решил отдать должное своему родному клубу «Бирмингему», решив посетить матч Чемпионшипа. В нем «Бирмингем» обыграл «Рединг» со счетом 3:2.

Фанаты клуба очень тепло встретили известного на весь мир игрока, который начинал свою карьеру именно в «Бирмингеме» в 16 лет, забив четыре гола за 42 матча. И уже потом была «Боруссия», купившая его за 25 миллионов евро. Показательно, что после ухода Беллингема руководство «Бирмингема» вывело из обращения футболку с номером 22, в которой он играл.