«Ньюкасл» нацелился на брата Беллингема

Полузащитник «Бирмингема» Джоб Беллингем, который является братом хавбека сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, может продолжить карьеру в Премьер-лиге. Об этом сообщают журналисты Teamtalk.

По информации СМИ, заинтересованность в его услугах проявляет «Ньюкасл», который борется за попадание в Лигу чемпионов УЕФА. Помимо «сорок» в переходе 17-летнего футболиста заинтересованы «Сандерленд» и «Мидлсбро».

В составе «Бирмингема» Беллингем-младший провел 15 поединков. Его контракт с представителем Чемпионшипа рассчитан до середины 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.