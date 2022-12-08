«Два невероятных человека» – Компани попрощался с Азаром и Мартинесом после их ухода из сборной Бельгии

Бывший капитан сборной Бельгии Венсан Компани поблагодарил Роберто Мартинеса и Эдена Азара за вклад в успехи «красных дьяволов». Напомним, Мартинес ушёл с поста главного тренера после вылета с чемпионата мира, а Азар завершил международную карьеру.

«Конец особенного периода. Два невероятных человека, спасибо вам за все моменты и невероятные воспоминания. Нет сомнений, что в будущем будет написано много значимых страниц, но я горд, что мне пришлось стать частью этой главы», – написал Компани у себя на странице в социальных сетях.

Среди претендентов на пост тренера Бельгии называлась фамилия Луи ван Галя, у которого 31 декабря истекает контракт со сборной Нидерландов.