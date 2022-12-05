Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Англия. Чемпионшип

Талантливый нападающий «Флуминенсе» продолжит карьеру в «Удинезе»

05 Декабря 2022 • 17:15 Комментировать
Удинезе
...
Эмполи
1 1.58 X 3.90 2 6.00
04.01 22:45

«Удинезе» полностью согласовал переход 19-летнего нападающего «Флуминенсе» Матеуса Мартинса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 6 миллионов евро плюс 3 миллиона бразильский клуб сможет получить в виде бонусов. Сообщается, что молодой вингер сразу же будет отдан в аренду английскому «Уотфорду», который сейчас выступает в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии).

Ранее сообщалось, что интерес к Мартинсу проявлял «Локомотив», однако «Флуминенсе» отказался продавать своего игрока российскому клубу за 6,5 миллионов евро. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает бразильца в 7 миллионов.

В общей сложности за основную команду «Флуминенсе» Мартинс провёл 51 матч, забив шесть голов и отдав пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Флуминенсе Уотфорд Матеус Мартинс Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УДИНЕЗЕ ЭМПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Декабря
17:15 · Англия. Чемпионшип
Талантливый нападающий «Флуминенсе» продолжит карьеру в «Удинезе»
04 Декабря
22:00 · Англия. Чемпионшип
Ещё один игрок сборной Канады перейдёт в европейский клуб
01 Декабря
11:45 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс: «Продолжаю следить за «Уиганом» до сих пор»
29 Ноября
12:45 · Англия. Чемпионшип
​Коло Туре возглавил английский клуб – это начало его самостоятельной карьеры тренера официально
28 Ноября
13:08 · Англия. Чемпионшип
«Рейнджерс» определился с новым главным тренером
22 Ноября
23:32 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Бёрнли» Компани рассказал, почему не хотел бы видеть Роналду у себя в команде 1
19 Ноября
00:22 · Англия. Премьер-лига
Коло Туре возглавит английский клуб слухи
15 Ноября
21:03 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб рассматривает Яя Туре на пост главного тренера
12 Ноября
10:41 · Англия. Чемпионшип
Компани - лучший тренер октября в Чемпионшипе
11 Ноября
14:38 · Англия. Чемпионшип
​Билич рассмешил журналистов, отвечая на вопрос
09 Ноября
17:11 · Россия. Премьер-лига
Немецкие и английские клубы интересуются Хайкиным
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл конкурента Роналду
08 Ноября
13:38 · Англия. Чемпионшип
Фанат снял кофту и помог футболисту во время матча Чемпионшипа
02 Ноября
00:01 · Англия. Чемпионшип
На стадионе «Сандерленда» отныне будут конфисковаться монеты
01 Ноября
13:29 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» нашёл альтернативу Фримпонгу в Чемпионшипе
Все новости
Рекомендуем