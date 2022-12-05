Талантливый нападающий «Флуминенсе» продолжит карьеру в «Удинезе»

«Удинезе» полностью согласовал переход 19-летнего нападающего «Флуминенсе» Матеуса Мартинса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 6 миллионов евро плюс 3 миллиона бразильский клуб сможет получить в виде бонусов. Сообщается, что молодой вингер сразу же будет отдан в аренду английскому «Уотфорду», который сейчас выступает в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии).

Ранее сообщалось, что интерес к Мартинсу проявлял «Локомотив», однако «Флуминенсе» отказался продавать своего игрока российскому клубу за 6,5 миллионов евро. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает бразильца в 7 миллионов.

В общей сложности за основную команду «Флуминенсе» Мартинс провёл 51 матч, забив шесть голов и отдав пять результативных передач.