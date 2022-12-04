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Англия. Чемпионшип

Ещё один игрок сборной Канады перейдёт в европейский клуб

04 Декабря 2022 • 22:00 Комментировать
Уотфорд
...
Халл Сити
1 1.63 X 3.85 2 5.60
11.12 18:00

Ещё один канадец близок к переезду в Европу. На этот раз речь идёт про полузащитника сборной Канады Исмаэля Коне. Он провёл на мундиале в Катаре три встречи, а теперь вот-вот перейдёт в английский «Уотфорд». «Шершни» сейчас выступают в Чемпионшипе.

О том, что игрок присоединится к «Уотфорду», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях. В ближайшие дни полузащитник «Клёб де Фут Монреаль» подпишет долгосрочный контракт с новым клубом, он уже прошёл медосмотр.

Напомним, ранее стало известно о трансфере в «Селтик» другого канадца – защитника Алистера Джонстона.

Сборная Канады проиграла все матчи на чемпионате мира в Катаре. Североамериканцы выступили в группе F.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Сборная Канады Исмаэль Коне
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УОТФОРД ХАЛЛ СИТИ
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