Ещё один игрок сборной Канады перейдёт в европейский клуб

Ещё один канадец близок к переезду в Европу. На этот раз речь идёт про полузащитника сборной Канады Исмаэля Коне. Он провёл на мундиале в Катаре три встречи, а теперь вот-вот перейдёт в английский «Уотфорд». «Шершни» сейчас выступают в Чемпионшипе.

О том, что игрок присоединится к «Уотфорду», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях. В ближайшие дни полузащитник «Клёб де Фут Монреаль» подпишет долгосрочный контракт с новым клубом, он уже прошёл медосмотр.

Напомним, ранее стало известно о трансфере в «Селтик» другого канадца – защитника Алистера Джонстона.

Сборная Канады проиграла все матчи на чемпионате мира в Катаре. Североамериканцы выступили в группе F.