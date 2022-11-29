Известный в прошлом футболист Коло Туре стал главным тренером «Уигана». Английский клуб посредством своего официального сайта объявил о том, что 41-летний ивуариец подписал контракт сроком на три с половиной года.

Для Коло Туре это старт самостоятельной тренерской карьеры. В последние годы он работал в «Лестере» в тренерском штабе Брендана Роджерса. Ещё раньше Туре работал на разных должностях в «Селтике» и сборной Кот-д’Ивуара.

«Уиган» выступает в Чемпионшипе, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Англии. Там команда занимает только 22-е место (всего в дивизионе играют 24 команды).