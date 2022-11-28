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Англия. Чемпионшип

«Рейнджерс» определился с новым главным тренером

28 Ноября 2022 • 13:08 Комментировать
Рейнджерс
...
Хиберниан
15.12 23:00

Главный тренер «КПР» Майкл Бил в ближайшее время возглавит шотландский «Рейнджерс», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, между сторонами достигнута полная договорённость о будущем назначении. Напомним, ранее руководство шотландского клуба отправило в отставку нидерландского специалиста Джованни ван Бронкхорста.

Ранее сообщалось, что Бил отказался возглавить «Вулверхэмптон».

На данный момент «Рейнджерс» занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Шотландии, набрав 33 очка в 15 турах. От лидера турнира «Селтика» финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги Европы отстаёт девять баллов.    

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Евро-Футбол.Ру,
Джованни Ван Бронкхорст КПР Рейнджерс Майкл Бил
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РЕЙНДЖЕРС ХИБЕРНИАН
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