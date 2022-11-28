«Рейнджерс» определился с новым главным тренером

Главный тренер «КПР» Майкл Бил в ближайшее время возглавит шотландский «Рейнджерс», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, между сторонами достигнута полная договорённость о будущем назначении. Напомним, ранее руководство шотландского клуба отправило в отставку нидерландского специалиста Джованни ван Бронкхорста.
Ранее сообщалось, что Бил отказался возглавить «Вулверхэмптон».
На данный момент «Рейнджерс» занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Шотландии, набрав 33 очка в 15 турах. От лидера турнира «Селтика» финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги Европы отстаёт девять баллов.
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