​Билич рассмешил журналистов, отвечая на вопрос

В субботу в Чемпионшипе пройдёт матч между «Бристоль Сити» и «Уотфордом». На предматчевой пресс-конференции рулевой «шершней» Славен Билич получил вопрос о встрече с Найджелом Пирсоном, который ранее возглавлял команду.

«А кто не тренировал «Уотфорд»? – пошутил Билич, рассмешив журналистов.

Отметим, что «Уотфорд» известен частой сменой главных тренеров. Славен Билич возглавил команду в конце сентября.

«Уотфорд» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Чемпионшипа. От лидирующего «Бёрнли» команда Славена Билича отстаёт на шесть зачётных баллов (32 очка против 38).