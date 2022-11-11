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Англия. Чемпионшип

​Билич рассмешил журналистов, отвечая на вопрос

11 Ноября 2022 • 14:38 Комментировать

В субботу в Чемпионшипе пройдёт матч между «Бристоль Сити» и «Уотфордом». На предматчевой пресс-конференции рулевой «шершней» Славен Билич получил вопрос о встрече с Найджелом Пирсоном, который ранее возглавлял команду.

«А кто не тренировал «Уотфорд»? – пошутил Билич, рассмешив журналистов.

Отметим, что «Уотфорд» известен частой сменой главных тренеров. Славен Билич возглавил команду в конце сентября.

«Уотфорд» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Чемпионшипа. От лидирующего «Бёрнли» команда Славена Билича отстаёт на шесть зачётных баллов (32 очка против 38).

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Уотфорд Славен Билич
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