Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Фанат снял кофту и помог футболисту во время матча Чемпионшипа

08 Ноября 2022 • 13:38 Комментировать

На выходных в Чемпионшипе проходил матч между «Ротерхэмом» и «Норвичем». В начале второго тайма в игре произошёл необычный эпизод. Защитник хозяев Уэс Хардинг бросал аут с левого фланга, но столкнулся с проблемой из-за мокрого мяча. Один из болельщиков без слов понял футболиста и решил ему помочь. Фанат снял кофту и дал Хардингу, чтобы тот протёр мяч перед вбрасыванием. Игрок «Ротерхэма» воспользовался помощью, после чего вернул предмет одежды болельщику.

«Ротерхэм» проиграл «Норвичу» с результатом 1:2. Команда располагается в нижней части турнирной таблицы Чемпионшипа, в то время как «канарейки» идут четвёртыми.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Норвич Ротерхэм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.11.22 в 22:45
Блэкпул Блэкпул
Мидлсбро Мидлсбро
2.55 3.25 2.75
Видео
08.11.22 в 22:45
Сток Сити
Лутон Таун Лутон Таун
2.75 3.15 2.65
Видео
08.11.22 в 22:45
Бирмингем Бирмингем
Суонси Суонси
2.80 3.15 2.65
Видео
08.11.22 в 22:45
Ковентри Ковентри
Уиган Уиган
1.95 3.35 4.00
Видео
08.11.22 в 22:45
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ротерхэм Ротерхэм
1.53 4.20 6.00
Видео
08.11.22 в 22:45
Кардифф Сити Кардифф Сити
Халл Сити Халл Сити
1.96 3.30 4.10
Видео
08.11.22 в 22:45
КПР КПР
Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
1.70 3.75 4.90
Видео
08.11.22 в 23:00
Уотфорд Уотфорд
Рединг Рединг
1.77 3.65 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Ноября
13:38 · Англия. Чемпионшип
Фанат снял кофту и помог футболисту во время матча Чемпионшипа
02 Ноября
00:01 · Англия. Чемпионшип
На стадионе «Сандерленда» отныне будут конфисковаться монеты
01 Ноября
13:29 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» нашёл альтернативу Фримпонгу в Чемпионшипе
24 Октября
17:35 · Англия. Чемпионшип
«Мидлсбро» объявил о назначении Каррика на пост главного тренера клуба 2
21 Октября
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» и четыре клуба АПЛ нацелились на форварда из Чемпионшипа
20 Октября
15:34 · Англия. Чемпионшип
​Боксёр Тайсон Фьюри может купить футбольный клуб в Англии
14:45 · Англия. Премьер-лига
Бил отказал «Вулверхэмптону» и решил остаться в «КПР»
13:26 · Англия. Чемпионшип
Каррик в ближайшее время возглавит «Мидлсбро» 1
11:21 · Англия. Премьер-лига
Бил – о возможном назначении в «Вулверхэмптон»: «Было бы тяжело покидать «КПР»
19 Октября
18:36 · Англия. Чемпионшип
Каррик согласился возглавить «Мидлсбро»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Тренер «КПР» Бил стал фаворитом на пост наставника «Вулверхэмптона»
18 Октября
10:14 · Англия. Чемпионшип
Каррик всё ещё может возглавить «Мидлсбро»
16 Октября
17:16 · Англия. Чемпионшип
​Начало матча «Халл Сити» задерживается из-за размера ворот
12 Октября
14:58 · Англия. Чемпионшип
​Каррик не возглавит клуб Чемпионшипа, переговоры сорвались
14:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» проявляет интерес к спортивному директору «Норвича»
Все новости
Рекомендуем