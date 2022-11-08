Фанат снял кофту и помог футболисту во время матча Чемпионшипа

На выходных в Чемпионшипе проходил матч между «Ротерхэмом» и «Норвичем». В начале второго тайма в игре произошёл необычный эпизод. Защитник хозяев Уэс Хардинг бросал аут с левого фланга, но столкнулся с проблемой из-за мокрого мяча. Один из болельщиков без слов понял футболиста и решил ему помочь. Фанат снял кофту и дал Хардингу, чтобы тот протёр мяч перед вбрасыванием. Игрок «Ротерхэма» воспользовался помощью, после чего вернул предмет одежды болельщику.

«Ротерхэм» проиграл «Норвичу» с результатом 1:2. Команда располагается в нижней части турнирной таблицы Чемпионшипа, в то время как «канарейки» идут четвёртыми.