«Мидлсбро» объявил о назначении Каррика на пост главного тренера клуба

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик возглавил «Мидлсбро». Об этом клуб сообщил в своих социальных сетях. Владелец «Мидлсбро» Стив Гибсон заявил, что Каррик идеально подходит на роль главного тренера команды, а сам специалист считает, что это хороший вариант для него на данный момент.

«Мидлсбро» выступает в «Чемпионшипе». В текущем сезоне «смогги» занимают 21-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 17 набранных очков за 16 матчей.

Напомним, Каррик выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 года, а в 2018 году он объявил о завершении игровой карьеры и вошел в тренерский штаб Жозе Моуринью. Также он работал помощником Уле Гуннара Сульшера, а после его ухода исполнял обязанности главного тренера «МЮ».