Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

«Мидлсбро» объявил о назначении Каррика на пост главного тренера клуба

24 Октября 2022 • 17:35 Комментировать (1)
Престон Норт Энд
...
Мидлсбро
1 2.75 X 3.15 2 2.70
29.10 17:00

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик возглавил «Мидлсбро». Об этом клуб сообщил в своих социальных сетях. Владелец «Мидлсбро» Стив Гибсон заявил, что Каррик идеально подходит на роль главного тренера команды, а сам специалист считает, что это хороший вариант для него на данный момент.  

«Мидлсбро» выступает в «Чемпионшипе». В текущем сезоне «смогги» занимают 21-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 17 набранных очков за 16 матчей.  

Напомним, Каррик выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 года, а в 2018 году он объявил о завершении игровой карьеры и вошел в тренерский штаб Жозе Моуринью. Также он работал помощником Уле Гуннара Сульшера, а после его ухода исполнял обязанности главного тренера «МЮ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мидлсбро Майкл Каррик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПРЕСТОН НОРТ ЭНД МИДЛСБРО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Хопёр
24 Октября 2022 в 18:06
Рад за Майкла.буду теперь следить за Мидлсбро
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Октября
17:35 · Англия. Чемпионшип
«Мидлсбро» объявил о назначении Каррика на пост главного тренера клуба 1
21 Октября
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» и четыре клуба АПЛ нацелились на форварда из Чемпионшипа
20 Октября
15:34 · Англия. Чемпионшип
​Боксёр Тайсон Фьюри может купить футбольный клуб в Англии
14:45 · Англия. Премьер-лига
Бил отказал «Вулверхэмптону» и решил остаться в «КПР»
13:26 · Англия. Чемпионшип
Каррик в ближайшее время возглавит «Мидлсбро» 1
11:21 · Англия. Премьер-лига
Бил – о возможном назначении в «Вулверхэмптон»: «Было бы тяжело покидать «КПР»
19 Октября
18:36 · Англия. Чемпионшип
Каррик согласился возглавить «Мидлсбро»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Тренер «КПР» Бил стал фаворитом на пост наставника «Вулверхэмптона»
18 Октября
10:14 · Англия. Чемпионшип
Каррик всё ещё может возглавить «Мидлсбро»
16 Октября
17:16 · Англия. Чемпионшип
​Начало матча «Халл Сити» задерживается из-за размера ворот
12 Октября
14:58 · Англия. Чемпионшип
​Каррик не возглавит клуб Чемпионшипа, переговоры сорвались
14:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» проявляет интерес к спортивному директору «Норвича»
11 Октября
02:05 · Англия. Чемпионшип
Рой Кин жёстко высказался о возможном назначении в английский клуб
10 Октября
22:01 · Англия. Премьер-лига
Каррик начал переговоры с «Мидлсбро»
13:25 · Англия. Чемпионшип
​Рой Кин может возглавить английский клуб
Все новости
Рекомендуем