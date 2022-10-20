​Боксёр Тайсон Фьюри может купить футбольный клуб в Англии

Непобеждённый боксёр Тайсон Фьюри в обозримом будущем может приобрести футбольный клуб. Речь идёт о клубе «Моркам», выступающем в Лиге 1 – в третьем по рангу дивизионе Англии.

«Да, я действительно думаю об этом. Мне предложили купить «Моркам». Возможно, вы смотрите на будущего владельца футбольного клуба», - сказал Фьюри в ходе интервью для TalkSPORT.

«Моркам» в настоящий момент находится в сложном положении. Команда занимает 24-е, последнее место в турнирной таблице третьего дивизиона Англии. В тринадцати прошедших матчах лиги «Моркам» смог набрать только восемь зачётных баллов.