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Англия. Чемпионшип

Каррик в ближайшее время возглавит «Мидлсбро»

20 Октября 2022 • 13:26 Комментировать (1)
Мидлсбро
...
Хаддерсфилд Таун
22.10 17:00

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик близок к тому, чтобы возглавить клуб Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) «Мидлсбро», сообщает Sky Sports.

По информации источника, официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, в 2021 году Каррик исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» и покинул манкунианцев после того, как команду возглавил немецкий специалист Ральф Рангник.

После 15 туров текущего розыгрыша Чемпионшипа «Мидлсбро» расположился на 20-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч английский клуб проведёт 22 октября против команды «Хаддерсфилд Таун». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.     

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мидлсбро Майкл Каррик
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МИДЛСБРО ХАДДЕРСФИЛД ТАУН
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Комментарии (1)
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Alex1972
20 Октября 2022 в 13:29
Карлик возглавит Мальборо??... А-ха-ха-ха...
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