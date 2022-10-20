Каррик в ближайшее время возглавит «Мидлсбро»

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик близок к тому, чтобы возглавить клуб Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) «Мидлсбро», сообщает Sky Sports.

По информации источника, официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, в 2021 году Каррик исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» и покинул манкунианцев после того, как команду возглавил немецкий специалист Ральф Рангник.

После 15 туров текущего розыгрыша Чемпионшипа «Мидлсбро» расположился на 20-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч английский клуб проведёт 22 октября против команды «Хаддерсфилд Таун». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.