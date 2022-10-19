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Англия. Чемпионшип

Каррик согласился возглавить «Мидлсбро»

19 Октября 2022 • 18:36 Комментировать
Уиган
...
Мидлсбро
Через 2 ч. 42 мин.

Несмотря на слухи о срыве переговоров, Майкл Каррик всё-таки возглавит «Мидлсбро».

По информации Sky Sports, бывший хавбек сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» согласился встать у руля коллектива из Чемпионшипа. Сообщается, что стороны утвердили условия сделки, а подписание контракта будет произведено в течение суток.

Напомним, что в своей тренерской карьере Каррик провёл лишь три игры в рамках временного тренера «красных дьяволов» в прошлом сезоне. Экс-полузащитник «МЮ» выиграл два матча против «Вильярреала» и «Арсенала», а также сыграл вничью с «Челси».

Будущий клуб Каррика находится на 22-м месте в таблице второго по силе английского дивизиона.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Мидлсбро Майкл Каррик
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