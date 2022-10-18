Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик всё ещё может возглавить «Мидлсбро». Ранее сообщалось, что переговоры между «риверсайдцами» и англичанином сорвались, но если верить Sky Sports, ситуация изменилась.

По данным источника, Каррик в данный момент находится на продвинутой стадии переговоров с «Мидлсбро». Клуб считает Майкла фаворитом на должность, которая стала вакантной после ухода Криса Уайлдера.

Напомним, что ранее Каррик работал помощником главного тренера «Манчестер Юнайтед». Англичанин даже пару матчей исполнял роль временного наставника, но с приходом Ральфа Рангника с концами покинул команду.