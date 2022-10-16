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Англия. Чемпионшип

​Начало матча «Халл Сити» задерживается из-за размера ворот

16 Октября 2022 • 17:16 Комментировать
Халл Сити
0:1
Бирмингем
1-й тайм

Воскресный матч Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Бирмингем Сити» не стартовал в 17:00 по московскому времени, как планировалось. В ходе предматчевой проверки выяснилось, что размеры ворот на арене слишком велики. Работники стадиона сняли ворота, произвели замеры и подпиливают их у основания, чтобы затем установить обратно. Соответствующий ролик был опубликован в программе Football Daily.

«Халл Сити» в России многим болельщикам известен как бывший клуб Леонида Слуцкого. На текущий момент «тигры» занимают во втором по рангу футбольном дивизионе Англии 21-е место в турнирной таблице.

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Бирмингем Халл Сити
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ХАЛЛ СИТИ БИРМИНГЕМ
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