​Начало матча «Халл Сити» задерживается из-за размера ворот

Воскресный матч Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Бирмингем Сити» не стартовал в 17:00 по московскому времени, как планировалось. В ходе предматчевой проверки выяснилось, что размеры ворот на арене слишком велики. Работники стадиона сняли ворота, произвели замеры и подпиливают их у основания, чтобы затем установить обратно. Соответствующий ролик был опубликован в программе Football Daily.

«Халл Сити» в России многим болельщикам известен как бывший клуб Леонида Слуцкого. На текущий момент «тигры» занимают во втором по рангу футбольном дивизионе Англии 21-е место в турнирной таблице.