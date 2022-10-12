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Англия. Чемпионшип

​Каррик не возглавит клуб Чемпионшипа, переговоры сорвались

12 Октября 2022 • 14:58 Комментировать

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик мог возглавить «Мидлсбро». Как сообщает Football Insider, стороны провели предварительные переговоры, но они сорвались. Теперь «боро» переключатся на других специалистов.

В настоящий момент Майкл Каррик находится без работы. Самостоятельно 41-летний англичанин ещё толком не работал – ранее он трудился в штабах Жозе Моуринью и Уле Гуннара Сульшера, а также исполнял обязанности рулевого «Манчестер Юнайтед» в трёх матчах.

«Мидлсбро» на текущий момент занимает лишь 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа – второго по рангу дивизиона Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Мидлсбро Майкл Каррик
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