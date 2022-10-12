​Каррик не возглавит клуб Чемпионшипа, переговоры сорвались

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик мог возглавить «Мидлсбро». Как сообщает Football Insider, стороны провели предварительные переговоры, но они сорвались. Теперь «боро» переключатся на других специалистов.

В настоящий момент Майкл Каррик находится без работы. Самостоятельно 41-летний англичанин ещё толком не работал – ранее он трудился в штабах Жозе Моуринью и Уле Гуннара Сульшера, а также исполнял обязанности рулевого «Манчестер Юнайтед» в трёх матчах.

«Мидлсбро» на текущий момент занимает лишь 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа – второго по рангу дивизиона Англии.