Рой Кин жёстко высказался о возможном назначении в английский клуб

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не подбирал слова, отвечая на вопросы об интересе «Вест Бромвича».

Недавно «дрозды» объявили об отставке Стива Брюса, под руководством которого команда расположилась на 22-й строчке в Чемпионшипе. Фаворитом на роль сменщика Брюса сразу был назван Рой Кин, в своё время признавшийся, что хотел бы однажды вернуться к тренерской работе.

«Букмекеры играют с людьми в глупые игры. За последние годы меня постоянно называли фаворитом на должность тренера в разных клубах – и каждый раз это было полной чепухой. То же самое и с последними слухами – очередная ерунда», – заявил ирландец.