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Англия. Чемпионшип

Рой Кин жёстко высказался о возможном назначении в английский клуб

11 Октября 2022 • 02:05 Комментировать
Рединг
...
Вест Бромвич
15.10 17:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не подбирал слова, отвечая на вопросы об интересе «Вест Бромвича».

Недавно «дрозды» объявили об отставке Стива Брюса, под руководством которого команда расположилась на 22-й строчке в Чемпионшипе. Фаворитом на роль сменщика Брюса сразу был назван Рой Кин, в своё время признавшийся, что хотел бы однажды вернуться к тренерской работе.

«Букмекеры играют с людьми в глупые игры. За последние годы меня постоянно называли фаворитом на должность тренера в разных клубах – и каждый раз это было полной чепухой. То же самое и с последними слухами – очередная ерунда», – заявил ирландец.

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Рой Кин Вест Бромвич
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РЕДИНГ ВЕСТ БРОМВИЧ
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