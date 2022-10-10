Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

​Рой Кин может возглавить английский клуб

10 Октября 2022 • 13:25 Комментировать
Рединг
...
Вест Бромвич
15.10 17:00

В понедельник «Вест Бромвич» объявил о расставании со Стивом Брюсом, тренировавшим команду на протяжении восьми месяцев. Решение «дроздов» связано с неудовлетворительными результатами – команда занимает лишь 22-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Новым рулевым «Вест Бромвича» может стать экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин. Об этом рассказывает Independent.

Тренерская карьера Роя Кина в настоящий момент находится на паузе. Последним его клубом был «Ноттингем Форест», где в 2019 году он трудился в штабе Мартина О’Нила. Главным же тренером Кин не был с далёкого 2011 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рой Кин Вест Бромвич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕДИНГ ВЕСТ БРОМВИЧ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
13:25 · Англия. Чемпионшип
​Рой Кин может возглавить английский клуб
12:41 · Англия. Чемпионшип
​Стива Брюса уволили официально
08 Октября
09:18 · Англия. Чемпионшип
Экс-игрок «МЮ» Каррик может возглавить английский клуб
06 Октября
03:44 · Англия. Чемпионшип
Бомбардир клуба четвёртой английской лиги получил травму во время игры в... Xbox
03 Октября
16:46 · Англия. Чемпионшип
«Мидлсбро» уволил Уайлдера с поста главного тренера
30 Сентября
22:47 · Англия. Чемпионшип
«Халл Сити» уволил Арвеладзе
15:46 · Англия. Чемпионшип
Билич назвал главную цель «Уотфорда»
26 Сентября
16:58 · Англия. Чемпионшип
​«Уотфорд» за 10 лет назначил на одного тренера меньше, чем «Вест Хэм» за всю историю
15:50 · Англия. Чемпионшип
​Билич стал 9-м тренером «Уотфорда» за три года
15:30 · Англия. Чемпионшип
​Билич стал тренером английского клуба официально
14:52 · Англия. Чемпионшип
​Билич возглавит английский клуб
12:04 · Англия. Премьер-лига
Берге летом мог оказаться в «Челси»
24 Сентября
11:49 · Англия. Премьер-лига
Берге подтвердил, что им интересовался «Ливерпуль»
23 Сентября
18:05 · Англия. Чемпионшип
Педро подписал новый контракт с «Уотфордом»
22 Сентября
15:34 · Англия. Чемпионшип
​В Англии могут начать экономить электроэнергию на футбольных матчах
Все новости
Рекомендуем