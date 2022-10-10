​Рой Кин может возглавить английский клуб

В понедельник «Вест Бромвич» объявил о расставании со Стивом Брюсом, тренировавшим команду на протяжении восьми месяцев. Решение «дроздов» связано с неудовлетворительными результатами – команда занимает лишь 22-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Новым рулевым «Вест Бромвича» может стать экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин. Об этом рассказывает Independent.

Тренерская карьера Роя Кина в настоящий момент находится на паузе. Последним его клубом был «Ноттингем Форест», где в 2019 году он трудился в штабе Мартина О’Нила. Главным же тренером Кин не был с далёкого 2011 года.