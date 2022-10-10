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Англия. Чемпионшип

​Стива Брюса уволили официально

10 Октября 2022 • 12:41 Комментировать
Рединг
...
Вест Бромвич
15.10 17:00

«Вест Бромвич» объявил о расставании со Стивом Брюсом. 61-летний специалист был отправлен в отставку вместе со своим тренерским штабом, о чём сообщается на официальном сайте «дроздов». Клуб поблагодарил Брюса за труды и объявил о работе по поиску нового рулевого для команды.

Стив Брюс работал с «Вест Бромвичем» с февраля текущего года. С тех пор команда провела 32 матча, в которых отпраздновала только 8 побед при 12 ничьих и 12 поражения.

На текущий момент «Вест Бромвич» занимает лишь 22-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Ближайший матч команда проведёт 15 октября – против «Рединга» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Стив Брюс Вест Бромвич
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РЕДИНГ ВЕСТ БРОМВИЧ
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