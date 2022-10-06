Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Бомбардир клуба четвёртой английской лиги получил травму во время игры в... Xbox

06 Октября 2022 • 03:44 Комментировать

Неудача в стане клуба четвертой английской лиги League Two - «Крю Александра» потеряла своего лучшего бомбардира, Куртни Бэкера-Ричардсона - он, между прочим, успел поиграть ив АПЛ в составе «Суонси» несколько лет тому назад.

Причина комична - 26-летний футболист травмировался во время неудачного движения в игре в футбол... на игровой приставке Xbox. Это случилось в неподходящий момент - в первых одиннадцати матчах сезона Бэкер-Ричардсон забил шесть мячей.

- У него уже были проблемы  этой частью тела. Мы ничего не можем поделать, он лечится, надеемся, такое не повторится, - заявил тренер клуба Алекс Моррис в интервью BBC.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крю Александра Куртни Бэкер-Ричардсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Сток Сити
1
1
1.68 3.90 5.00
Видео
Окончен
Ротерхэм Ротерхэм
Миллуолл Миллуолл
1
1
Видео
Окончен
Халл Сити Халл Сити
Уиган Уиган
2
1
Видео
Окончен
Мидлсбро Мидлсбро
Бирмингем Бирмингем
1
0
Видео
Окончен
Уотфорд Уотфорд
Суонси Суонси
1
2
1.80 3.60 4.60
Видео
Окончен
Престон Норт Энд Престон Норт Энд
Вест Бромвич Вест Бромвич
1
0
3.25 3.25 2.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Октября
03:44 · Англия. Чемпионшип
Бомбардир клуба четвёртой английской лиги получил травму во время игры в... Xbox
03 Октября
16:46 · Англия. Чемпионшип
«Мидлсбро» уволил Уайлдера с поста главного тренера
30 Сентября
22:47 · Англия. Чемпионшип
«Халл Сити» уволил Арвеладзе
15:46 · Англия. Чемпионшип
Билич назвал главную цель «Уотфорда»
26 Сентября
16:58 · Англия. Чемпионшип
​«Уотфорд» за 10 лет назначил на одного тренера меньше, чем «Вест Хэм» за всю историю
15:50 · Англия. Чемпионшип
​Билич стал 9-м тренером «Уотфорда» за три года
15:30 · Англия. Чемпионшип
​Билич стал тренером английского клуба официально
14:52 · Англия. Чемпионшип
​Билич возглавит английский клуб
12:04 · Англия. Премьер-лига
Берге летом мог оказаться в «Челси»
24 Сентября
11:49 · Англия. Премьер-лига
Берге подтвердил, что им интересовался «Ливерпуль»
23 Сентября
18:05 · Англия. Чемпионшип
Педро подписал новый контракт с «Уотфордом»
22 Сентября
15:34 · Англия. Чемпионшип
​В Англии могут начать экономить электроэнергию на футбольных матчах
19 Сентября
10:21 · Англия. Чемпионшип
Ндиайе из «Шеффилд Юнайтед» получил вызов в сборную Сенегала, на счету игрока – 5 голов и ассист в 10 матчах Чемпионшипа
18 Сентября
11:02 · Англия. Чемпионшип
Один из лучших нападающих Чемпионшипа Бреретон может продолжить карьеру в Испании
15 Сентября
18:58 · Англия. Чемпионшип
​Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл подписал контракт с клубом Чемпионшипа официально
Все новости
Рекомендуем