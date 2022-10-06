Бомбардир клуба четвёртой английской лиги получил травму во время игры в... Xbox

Неудача в стане клуба четвертой английской лиги League Two - «Крю Александра» потеряла своего лучшего бомбардира, Куртни Бэкера-Ричардсона - он, между прочим, успел поиграть ив АПЛ в составе «Суонси» несколько лет тому назад.

Причина комична - 26-летний футболист травмировался во время неудачного движения в игре в футбол... на игровой приставке Xbox. Это случилось в неподходящий момент - в первых одиннадцати матчах сезона Бэкер-Ричардсон забил шесть мячей.

- У него уже были проблемы этой частью тела. Мы ничего не можем поделать, он лечится, надеемся, такое не повторится, - заявил тренер клуба Алекс Моррис в интервью BBC.