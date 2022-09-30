Билич назвал главную цель «Уотфорда»

Наставник «Уотфорда» Славен Билич поделился эмоциями после своего назначения в клуб.

Билич сказал Sky Sports, что даже в этой ситуации, в которой все говорят о частой смене тренеров в «Уотфорде», он находится в хорошем положении, ведь тренеры меняются только для того, чтобы команда стала успешной.

Главной целью является возвращение в Английскую премьер-лигу, у этого клуба есть свои амбиции, добавил специалист.

«Уотфорд» занимает 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своем активе 14 набранных очков после десяти туров. В предстоящем матче «шершни» в гостях встретятся с командой «Сток Сити», игра пройдет 2 октября.