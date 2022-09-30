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Англия. Чемпионшип

Билич назвал главную цель «Уотфорда»

30 Сентября 2022 • 15:46 Комментировать
Сток Сити
...
Уотфорд
1 2.45 X 3.25 2 2.95
02.10 14:00

Наставник «Уотфорда» Славен Билич поделился эмоциями после своего назначения в клуб.

Билич сказал Sky Sports, что даже в этой ситуации, в которой все говорят о частой смене тренеров в «Уотфорде», он находится в хорошем положении, ведь тренеры меняются только для того, чтобы команда стала успешной.

Главной целью является возвращение в Английскую премьер-лигу, у этого клуба есть свои амбиции, добавил специалист.

«Уотфорд» занимает 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своем активе 14 набранных очков после десяти туров. В предстоящем матче «шершни» в гостях встретятся с командой «Сток Сити», игра пройдет 2 октября.

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СТОК СИТИ УОТФОРД
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