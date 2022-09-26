​«Уотфорд» за 10 лет назначил на одного тренера меньше, чем «Вест Хэм» за всю историю

В понедельник «Уотфорд» объявил о назначении Славена Билича на должность главного тренера команды. Хорват стал девятым тренером «шершней» за последние три года, о чём мы уже рассказывали.

Если взять более широкий период времени, а именно период с начала сезона 2012/2013, то Славен Билич стал 17-м постоянным тренером «Уотфорда». При этом «Вест Хэм», бывший клуб Билича, за всю свою историю назначил 18 тренеров. На этот интересный факт в социальных сетях указывает журналист Данкан Александер, который является аналитиком Opta.

«Вест Хэм» был создан в 1895 году.

Первый матч у руля «Уотфорда» Славен Билич должен провести 2 октября – против «Сток Сити».