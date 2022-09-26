​Билич стал 9-м тренером «Уотфорда» за три года

В понедельник «Уотфорд» объявил о назначении Славена Билича на должность главного тренера команды. Хорват стал девятым рулевым «шершней» за период с сентября 2019 года, то есть за три года. В списке тренеров, которые работали с «Уотфордом» в течение этого периода до сегодняшнего дня, находятся Кике Санчес Флорес, Хейден Маллинз, Найджел Пирсон, Владимир Ивич, Хиско Миньос, Клаудиньо Раньери, Рой Ходжсон и Роб Эдвардс.

«Уотфорд» на текущий момент располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Ближайший матч «шершни» проведут 2 октября – против «Сток Сити» на поле соперника.