«Уотфорд» посредством своего официального сайта объявил о назначении Славена Билича на должность главного тренера команды. 54-летний хорват подписал трудовое соглашение, рассчитанное на полтора года. Отмечается, что Биличу ещё предстоит получить разрешение на работу в Великобритании.

В Англии Славен Билич уже работал – сначала в «Вест Хэме», а затем в «Вест Бромвиче». В России хорвата знают главным образом по работе с московским «Локомотивом».

«Уотфорд» нынче выступает в Чемпионшипе, то есть во втором по рангу дивизионе Англии. Там команда занимает 10-е место в турнирной таблице.