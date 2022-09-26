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Англия. Чемпионшип

​Билич стал тренером английского клуба официально

26 Сентября 2022 • 15:30 Комментировать
Сток Сити
...
Уотфорд
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02.10 14:00

«Уотфорд» посредством своего официального сайта объявил о назначении Славена Билича на должность главного тренера команды. 54-летний хорват подписал трудовое соглашение, рассчитанное на полтора года. Отмечается, что Биличу ещё предстоит получить разрешение на работу в Великобритании.

В Англии Славен Билич уже работал – сначала в «Вест Хэме», а затем в «Вест Бромвиче». В России хорвата знают главным образом по работе с московским «Локомотивом».

«Уотфорд» нынче выступает в Чемпионшипе, то есть во втором по рангу дивизионе Англии. Там команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Славен Билич
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