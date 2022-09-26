​Билич возглавит английский клуб

Известный хорватский тренер Славен Билич близок к назначению в английском клубе. Речь идёт о «Уотфорде», ныне выступающем в Чемпионшипе. По данным The Telegraph, 54-летний специалист уже прибыл в Лондон для согласования условий личного контракта. Ожидается, что Билич заменит Роба Эдвардса уже перед ближайшим матчем против «Сток Сити».

В своё время в России Славен Билич работал с «Локомотивом». Что касается Англии, то здесь хорват уже работал у руля «Вест Хэма» и «Вест Бромвича». Без клубной прописки Билич находится с января.

«Уотфорд» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.