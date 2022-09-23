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Англия. Чемпионшип

Педро подписал новый контракт с «Уотфордом»

 
23 Сентября 2022 • 18:05 Комментировать
Сток Сити
...
Уотфорд
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02.10 14:00

«Уотфорд» продлил трудовое соглашение с форвардом Жуаном Педро. Об этом сообщает официальный сайт команды. Новый контракт рассчитан до 2028 года.

Напомним, в минувшее трансферное окно 20-летним бразильцем интересовались «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», которые предлагали от 30 до 35 миллионов евро за игрока, но «Уотфорд» отказался отпускать его.

В текущем сезоне Педро принял участие в девяти матчах Чемпионшипа, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи. Эксперты портала transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Жуан Педро
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СТОК СИТИ УОТФОРД
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