​В Англии могут начать экономить электроэнергию на футбольных матчах

В Европе наблюдается рост цен на электроэнергию, что оказывает влияние и на футбольный мир. Согласно информации The Independent, в Англии обсуждается возможность проведения некоторых матчей в дневное время вместо вечернего. Это позволило бы экономить электроэнергию.

Отмечается, что пока что речь идёт не о Премьер-лиге, а о Чемпионшипе и более низких дивизионах, а также о кубковых матчах.

Отметим, что матчи Чемпионшипа регулярно проводятся посреди недели в вечернее время.

Ранее решение экономить электричество приняли в итальянской Серии А. Там прожектора на стадионах будут использоваться ограниченное число времени.