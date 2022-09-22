Ван Галь жёстко наказал Крула, который не захотел принимать участие в научных исследованиях пенальти

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь жёстко наказал резервного голкипера Тима Крула за его нежелание участвовать в исследованиях пенальти.

«Тим Крул позвонил мне, чтобы сказать, что не хочет принимать участие в научных исследованиях пенальти, над которыми мы сейчас работаем. Последствия этого заключаются в том, что Крул не будет частью сборной на чемпионате мира», – сказал ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, что Тим Крул в 2014 году помог сборной Нидерландов дойти до полуфинала чемпионата мира в Бразилии. В четвертьфинале против сборной Коста-Рики, голкипер вышел под серию пенальти и вывел «оранжевых» в следующую стадию. Командой тогда как раз руководил ван Галь.