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Англия. Чемпионшип

Ван Галь жёстко наказал Крула, который не захотел принимать участие в научных исследованиях пенальти

 
22 Сентября 2022 • 11:16 Комментировать
Блэкпул
...
Норвич
1 3.55 X 3.55 2 2.05
01.10 17:00

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь жёстко наказал резервного голкипера Тима Крула за его нежелание участвовать в исследованиях пенальти.

«Тим Крул позвонил мне, чтобы сказать, что не хочет принимать участие в научных исследованиях пенальти, над которыми мы сейчас работаем. Последствия этого заключаются в том, что Крул не будет частью сборной на чемпионате мира», – сказал ван Галь на пресс-конференции.

Напомним, что Тим Крул в 2014 году помог сборной Нидерландов дойти до полуфинала чемпионата мира в Бразилии. В четвертьфинале против сборной Коста-Рики, голкипер вышел под серию пенальти и вывел «оранжевых» в следующую стадию. Командой тогда как раз руководил ван Галь.

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Луи Ван Галь Тим Крул Сборная Нидерландов
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