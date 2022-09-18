Один из лучших нападающих Чемпионшипа Бреретон может продолжить карьеру в Испании

Нападающий «Блэкберна» Бен Бреретон привлёк внимание сразу нескольких испанских клубов, сообщает Football Insider.

По информации источника, в услугах 23-летнего чилийца заинтересованы «Вильярреал», «Валенсия», «Реал Сосьедад» и «Сельта». Отмечается, что эти клубы уже готовят предложение игроку.

Кроме того, интерес к футболисту есть и в Англии, где за Бреретоном пристально следят «Эвертон» и «Лидс».

В текущем розыгрыше Чемпионшипа (втором по силе дивизионе Англии) форвард провёл 10 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Чили в 16 миллионов евро.