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Англия. Чемпионшип

​Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл подписал контракт с клубом Чемпионшипа официально

 
15 Сентября 2022 • 18:58 Комментировать
Уиган
...
Рединг
17.09 17:00

Нападающий Энди Кэрролл, известный главным образом по выступлениям за «Ливерпуль», трудоустроился. 33-летний фактурный футболист подписал контракт с «Редингом», представляющим Чемпионшип. Трудовое соглашение рассчитано до середины января 2023 года.

Прошлой осенью Энди Кэрролл уже подписывал краткосрочное соглашение с «Редингом». Тогда нападающий провёл за команду восемь матчей и забил два гола. После двух месяцев выступлений Кэрролл перебрался в «Вест Бромвич», а летом он обрёл статус свободного агента.

На текущий момент «Рединг» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа.

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УИГАН РЕДИНГ
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