Нападающий Энди Кэрролл, известный главным образом по выступлениям за «Ливерпуль», трудоустроился. 33-летний фактурный футболист подписал контракт с «Редингом», представляющим Чемпионшип. Трудовое соглашение рассчитано до середины января 2023 года.

Прошлой осенью Энди Кэрролл уже подписывал краткосрочное соглашение с «Редингом». Тогда нападающий провёл за команду восемь матчей и забил два гола. После двух месяцев выступлений Кэрролл перебрался в «Вест Бромвич», а летом он обрёл статус свободного агента.

На текущий момент «Рединг» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа.