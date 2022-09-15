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Англия. Чемпионшип

Игрок «Уигана» отказался почтить память о скончавшейся королеве перед началом матча

 
15 Сентября 2022 • 17:35 Комментировать
Хаддерсфилд Таун
1:2
Уиган
окончен

В очередном туре английского «Чемпионшипа» «Хаддерсфилд» принимал дома «Уиган», и перед началом игры администрация стадиона предложила всем находившимся на арене соблюсти минуту молчания в память о скончавшейся королеве Елизавете Второй.

Игроки собрались по командам в центральном круге и обнялись, однако один из футболистов «Уигана», североирландец Джеймс Макклин, 11-й номер команды, демонстративно отошел в сторонку. Ранее Макклин уже подвергался критике за «антибританские высказывания» - так в английской прессе трактуется мнение, что Англия не является «матерью всех земель британских».

В общем, это еще один случай, который подтверждает, что у самих англичан есть больше проблемы практически со всеми вокруг - и с шотландцами, и с ирландцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Уиган Джеймс Макклин Хаддерсфилд Таун
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