Голландский защитник Эрик Питерс перешёл в «Вест Бромвич» на правах свободного агента, сообщает официальный сайт английского клуба.

Соглашение 34-летнего футболиста с его новым клубом рассчитано до лета следующего года.

Минувший сезон Питерс провёл в составе «Бёрнли», отметившись одной результативной передачей в 15 проведённых матчах. Ранее защитник выступал за «Амьен», «Сток Сити», ПСВ и «Утрехт». Также на счету футболиста 18 матчей за национальную сборную Нидерландов.

После восьми туров «Вест Бромвич» расположился на 18-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа (втором по силе дивизионе Англии) с девятью набранными очками в своём активе.