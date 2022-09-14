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Англия. Чемпионшип

Бывший защитник сборной Голландии Питерс перешёл в «Вест Бромвич» официально

 
14 Сентября 2022 • 11:52 Комментировать
Вест Бромвич
...
Бирмингем
Через 9 ч. 2 мин.

Голландский защитник Эрик Питерс перешёл в «Вест Бромвич» на правах свободного агента, сообщает официальный сайт английского клуба.

Соглашение 34-летнего футболиста с его новым клубом рассчитано до лета следующего года.

Минувший сезон Питерс провёл в составе «Бёрнли», отметившись одной результативной передачей в 15 проведённых матчах. Ранее защитник выступал за «Амьен», «Сток Сити», ПСВ и «Утрехт». Также на счету футболиста 18 матчей за национальную сборную Нидерландов.

После восьми туров «Вест Бромвич» расположился на 18-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа (втором по силе дивизионе Англии) с девятью набранными очками в своём активе.
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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Сборная Голландии Эрик Питерс Вест Бромвич
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