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Англия. Чемпионшип

​В Англии футболиста избили на парковке после матча

 
05 Сентября 2022 • 19:01 Комментировать

В субботу вечером «Олдхэм Атлетик» проводил домашний матч против «Честерфилда». После поражения со счётом 0:2 на служебной парковке был избит футболист «Олдхэма» Халлам Хоуп. Об этом рапортует пресс-служба английского клуба.

Хоуп получил достаточно серьёзные травмы и был госпитализирован. Футболист не поможет команде в течение нескольких недель.

«Олдхэм» обратился в полицию и предоставил записи с камер видеонаблюдения. Начало расследование.

Отметим, что «Олдхэм Атлетик» выступает в Национальной лиге, то есть в пятом по рангу футбольном дивизионе Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Олдхэм Халлам Хоуп
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