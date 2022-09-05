​В Англии футболиста избили на парковке после матча

В субботу вечером «Олдхэм Атлетик» проводил домашний матч против «Честерфилда». После поражения со счётом 0:2 на служебной парковке был избит футболист «Олдхэма» Халлам Хоуп. Об этом рапортует пресс-служба английского клуба.

Хоуп получил достаточно серьёзные травмы и был госпитализирован. Футболист не поможет команде в течение нескольких недель.

«Олдхэм» обратился в полицию и предоставил записи с камер видеонаблюдения. Начало расследование.

Отметим, что «Олдхэм Атлетик» выступает в Национальной лиге, то есть в пятом по рангу футбольном дивизионе Англии.