​«Кардифф» отреагировал на решение CAS по трансферу Салы, погибшего в авиакатастрофе

«Кардифф Сити» выпустил пресс-релиз после ознакомления с решением Спортивного арбитражного суда Лозанны. Согласно этому решению, валлийский клуб должен выплатить «Нанту» деньги за трансфер Эмилиано Салы. Напомним, что футболист в начале 2019 года погиб в авиакатастрофе – он летел в свой новый клуб.

«Кардифф Сити» готовит ещё одну апелляцию – теперь непосредственно на решение CAS. До тех пор клуб не будет переводить деньги «Нанту».

Если валлийцы проиграют новую апелляцию, они подадут в суд на виновных в авиакатастрофе, рассчитывая на возмещение ущерба. В этот потенциальный иск войдут претензии к «Нанту» и к агентам.