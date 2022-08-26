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Англия. Чемпионшип

​«Кардифф» отреагировал на решение CAS по трансферу Салы, погибшего в авиакатастрофе

 
26 Августа 2022 • 18:19 Комментировать

«Кардифф Сити» выпустил пресс-релиз после ознакомления с решением Спортивного арбитражного суда Лозанны. Согласно этому решению, валлийский клуб должен выплатить «Нанту» деньги за трансфер Эмилиано Салы. Напомним, что футболист в начале 2019 года погиб в авиакатастрофе – он летел в свой новый клуб.

«Кардифф Сити» готовит ещё одну апелляцию – теперь непосредственно на решение CAS. До тех пор клуб не будет переводить деньги «Нанту».

Если валлийцы проиграют новую апелляцию, они подадут в суд на виновных в авиакатастрофе, рассчитывая на возмещение ущерба. В этот потенциальный иск войдут претензии к «Нанту» и к агентам.

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Евро-Футбол.Ру,
Кардифф Сити Нант Эмилиано Сала
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