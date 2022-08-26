​CAS обязал «Кардифф» оплатить трансфер Салы – футболист погиб в авиакатастрофе

В начале 2019 года Эмилиано Сала переходил из «Нанта» в «Кардифф Сити». При перелёте самолёт с футболистом на борту потерпел крушение. Эмилиано Сала погиб вместе с пилотом – тело игрока было найдено в скором времени в результате поисковой операции.
«Нант» и «Кардифф Сити» с тех пор разбираются в суде. Осенью 2019 года валлийский клуб обязали оплатить трансфер Салы, но «птицы» подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны. Наконец, CAS вынес вердикт, о котором «Нант» рассказывает на своём официальном сайте.
CAS обязал «Кардифф» выплатить «Нанту» деньги за сделку, поскольку трансфер до момента авиакатастрофы уже был завершён. Также «Кардифф» выплатит высокую сумму судебных издержек.
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