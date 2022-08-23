«Удинезе» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Уотфорда» Хассана Камара.

Ивуариец заключил с итальянским клубом четырёхлетнее соглашение, рассчитанное до 2026 года. Сумма трансфера не сообщается. Нынешний сезон футболист доиграет в «Уотфорде» на правах аренды.

В текущем розыгрыше Чемпионшипа (втором по силе дивизионе Англии) защитник провёл в составе своего клуба четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. В минувшем сезоне АПЛ ивуариец отличился одним забитым голом в 19 встречах. Ранее 28-летний футболист также выступал за французскую «Ниццу».

Портал Transfermarkt оценивает Камара в 4 миллиона евро.