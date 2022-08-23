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Англия. Чемпионшип

«Удинезе» объявил о подписании контракта с Камара официально

 
23 Августа 2022 • 16:11 Комментировать
Монца
...
Удинезе
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26.08 19:30

«Удинезе» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Уотфорда» Хассана Камара.

Ивуариец заключил с итальянским клубом четырёхлетнее соглашение, рассчитанное до 2026 года. Сумма трансфера не сообщается. Нынешний сезон футболист доиграет в «Уотфорде» на правах аренды.

В текущем розыгрыше Чемпионшипа (втором по силе дивизионе Англии) защитник провёл в составе  своего клуба четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. В минувшем сезоне АПЛ ивуариец отличился одним забитым голом в 19 встречах. Ранее 28-летний футболист также выступал за французскую «Ниццу».  

Портал Transfermarkt оценивает Камара в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Уотфорд Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Хассан Камара
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