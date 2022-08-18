В английской Лиге 2 игрок получил две жёлтые карточки за 17 секунд

Любопытный эпизод произошел в матче между «Донкастер Роверс» и «Брэдфорд Сити» в рамках Лиги 2 - четвертого по силе дивизиона английского футбола. Футболист «Донкастера» Ли Томлин прервал атаку соперника фолом, но при этом наказан не был, арбитр просто назначил штрафной удар и все.

Но Томлин начал искать приключений - он заблокировал первую попытку удара руками, встав перед мячом. Тут он увидел первую желтую карточку, но не успокоился и снова встал перед мячом. Тогда к нему подлетел игрок «Брэдфорда», который несмотря на грозный вид, лишь слегка задел Томлина. А тот рухнул на землю как подкошенный и принялся кататься по траве в стиле Неймара.

И тут уже не выдержал арбитр, показавший ему вторую желтую карточку за явную симуляцию. Между первой и второй перерывчик действительно оказался небольшой - лишь 17 секунд.