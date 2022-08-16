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Англия. Чемпионшип

Матч Чемпионшипа перенесли из-за слишком сильной жары, повредившей газон стадиона

 
16 Августа 2022 • 02:53 Комментировать
Ковентри
0:0
Уиган
отменен

Матч Чемпионшипа между «Ковентри» и «Уиганом», который должен был состояться во вторник, 16 августа, перенесен на неопределенный срок. Причина - плохое состояние газона на стадионе «Ковентри», он сильно пострадал из-за жары, установившейся в Великобритании.

- «Ковентри Сити» с разочарованием вынужден сообщить о переносе матча, который должен был состояться во вторник против «Уигана», - гласит пресс-релиз клуба.

После трех туров Чемпионшипа в турнирной таблице чемпионата лидирует «Блэкберн Роверс», в то время как «Уиган» занимает пятнадцатое место, а «Ковентри» и вовсе лишь 22-е.

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Евро-Футбол.Ру,
Ковентри Уиган Ковентри Сити
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