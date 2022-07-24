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Англия. Чемпионшип

Гослинг: «При Раньери атмосфера в клубе стала невыносимой»

24 Июля 2022 • 16:56 Комментировать
Уотфорд
...
Шеффилд Юнайтед
2.20 3.30 3.35
01.08 22:00

Полузащитник английского «Уотфорда» Дэн Гослинг считает, что команда правильно сделала, расставшись с итальянским специалистом Клаудио Раньери. Итальянский специалист был приглашен осенью прошлого года, но проработал лишь три месяца - и был уволен.

Гослинг считает, что виной всему плохая атмосфера, которую Раньери создал на своем новом рабочем месте.

- Это был совсем депрессивный период. Депрессия проникла во все части команды, даже уборщики были настроены пессимистично. Тренировки, игры, все было плохо. Я удивляюсь, что все это продлилось так долго. Тот период был совсем плохим», - цитирует Гослинга Watford Observer.

По итогам прошлого сезона «Уотфорд» вылетел из АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Уотфорд Дэн Гослинг
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