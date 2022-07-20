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Англия. Чемпионшип

Макси Лопес стал совладельцем «Бирмингема»

20 Июля 2022 • 00:36 Комментировать
Лутон Таун
...
Бирмингем
30.07 17:00

Еще в апреле мы сообщали о том, что известный в прошлом аргентинский футболист пробует себя в качестве футбольного менеджера и может стать акционером английского клуба «Бирмингем».

Теперь это подтвердилось официально - Макси Лопес стал совладельцем «Бирмингема», выступающего в Чемпионшипе. В последний раз клуб играл в английской Премьер-лиге в 2011 году. Его деловым партнером является Пол Ричардсон - давний поклонник клуба.

Любопытно, но в ходе своей карьеры Макси Лопес никогда не выступал в английском чемпионате, но зато успел поиграть в составе российской «Москвы» с 2007 по 2009 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Бирмингем Макси Лопес
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ЛУТОН ТАУН БИРМИНГЕМ
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