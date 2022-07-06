Форвард «Барселоны» продолжит карьеру на туманном Альбионе

Албанский нападающий «Барселоны» Рей Манай, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал за «Специю», продолжит карьеру в Англии.

По информации издания The Athletic, 25-летний албанский футболист уже прилетел на туманный Альбион для того, чтобы провести переговоры с «Уотфордом», который в новом сезоне будет выступать в Чемпионшипе. «Шершни» планируют арендовать форварда с правом возможного выкупа.

В прошлом сезоне Рей Манай провёл в итальянской лиге в составе «перчинок» 30 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами. До этого форвард также играл за «Альбасете», «Гранаду», «Пизу», миланский «Интер» и другие клубы.