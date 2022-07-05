Нападающий английского «Бёрнли» Ваут Вегхорст пополнил состав турецкого «Бешикташа» на правах аренды.

«Бёрнли» объявил об уходе голландца на своём официальном сайте. 29-летний игрок проведёт в «Бешикташе» ближайший сезон.

Ваут Вегхорст перешёл в «Бёрнли» в январе 2021 года из немецкого «Вольфсбурга» за 17,5 млн евро. Форвард не сумел спасти «кларетовых» от вылета в Чемпионшип, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами в 20 поединках. Контракт футболиста сборной Нидерландов с «Бёрнли» рассчитан до 2025 года.