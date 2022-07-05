Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Форвард сборной Нидерландов продолжит карьеру в «Бешикташе» официально

05 Июля 2022 • 20:52 Комментировать

Нападающий английского «Бёрнли» Ваут Вегхорст пополнил состав турецкого «Бешикташа» на правах аренды.

«Бёрнли» объявил об уходе голландца на своём официальном сайте. 29-летний игрок проведёт в «Бешикташе» ближайший сезон.

Ваут Вегхорст перешёл в «Бёрнли» в январе 2021 года из немецкого «Вольфсбурга» за 17,5 млн евро. Форвард не сумел спасти «кларетовых» от вылета в Чемпионшип, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами в 20 поединках. Контракт футболиста сборной Нидерландов с «Бёрнли» рассчитан до 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Бёрнли Ваут Вегхорст
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
20:52 · Англия. Чемпионшип
Форвард сборной Нидерландов продолжит карьеру в «Бешикташе» официально
03 Июля
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» официально представил Карвалью
02 Июля
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет усилиться игроком команды, которая недавно вылетела в Чемпионшип
30 Июня
15:54 · Англия. Чемпионшип
Новичок Бундеслиги «Вердер» усилился нападающим «Шеффилда»
29 Июня
07:37 · Англия. Премьер-лига
«Мидлсбро» собирается арендовать голкипера «Манчестер Сити»
28 Июня
07:47 · Англия. Чемпионшип
Владелец «Кардиффа»: Мы были заинтересованы в Бэйле, но с Америкой сложно конкурировать
26 Июня
01:40 · Англия. Премьер-лига
Новый тренер «Бёрнли» Компани отрёкся от сравнений с Гвардиолой
25 Июня
13:01 · Англия. Премьер-лига
Кинг намерен перебраться в клуб из АПЛ
24 Июня
20:10 · Англия. Чемпионшип
Руни решил покинуть пост главного тренера «Дерби Каунти»
18 Июня
10:25 · Англия. Чемпионшип
КПР подписал защитника «Челси»
14 Июня
17:28 · Англия. Чемпионшип
Компани прокомментировал своё новое назначение
15:41 · Англия. Премьер-лига
Спенс хочет уйти в «Тоттенхэм»
14:43 · Англия. Премьер-лига
Компани возглавил «Бёрнли»
10:43 · Англия. Чемпионшип
Йон Даль Томассон продолжит работу в английском клубе
13 Июня
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за подписание молодого форварда «Дерби»
Все новости
Рекомендуем