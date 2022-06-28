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Англия. Чемпионшип

Владелец «Кардиффа»: Мы были заинтересованы в Бэйле, но с Америкой сложно конкурировать

28 Июня 2022 • 07:47 Комментировать

Владелец клуба «Кардифф Сити» Винсент Тан высказался по поводу перехода валлийского полузащитника Гарета Бэйла в «Лос-Анджелес».

Тан сказал Mirror, что его команда была очень заинтересована в услугах валлийского футболиста, ведь Бэйл стал бы для «Кардиффа» хорошим усилением, но предложение «Лос-Анджелеса» для звёздного игрока было слишком привлекательным.

«Мы сделали неплохое предложение Гарету, но очень сложно конкурировать с Америкой», - добавил владелец «Кардиффа».

Напомним, что Гарет Бэйл официально перешёл в клуб «Лос-Анджелес». До этого валлиец защищал цвета мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Гарет Бэйл Кардифф Сити МЛС Лос-Анджелес
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