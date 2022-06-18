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Англия. Чемпионшип

КПР подписал защитника «Челси»

18 Июня 2022 • 10:25 Комментировать

Лондонский КПР, который выступает в Чемпионшипе, подписал контракт с защитником «Челси» Джейком Кларком-Солтером.

Как сообщает пресс-служба клуба из Чемпионшипа, 24-летний английский футболист подписал с КПР соглашение до лета 2026 года. Права на защитника до этого принадлежали лондонскому «Челси», но последние годы Кларк-Солтер выступал на правах аренды за разные клубы, среди которых были «Бирмингем», «Сандерленд», «Бристоль Роверс» и голландский «Витесс».

В прошлом сезоне Джейк Кларк-Солтер на правах аренды выступал за «Ковентри». В подэлитном дивизионе 29 поединков, в которых получил шесть жёлтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси КПР Джейк Кларк-Солтер
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