КПР подписал защитника «Челси»

Лондонский КПР, который выступает в Чемпионшипе, подписал контракт с защитником «Челси» Джейком Кларком-Солтером.

Как сообщает пресс-служба клуба из Чемпионшипа, 24-летний английский футболист подписал с КПР соглашение до лета 2026 года. Права на защитника до этого принадлежали лондонскому «Челси», но последние годы Кларк-Солтер выступал на правах аренды за разные клубы, среди которых были «Бирмингем», «Сандерленд», «Бристоль Роверс» и голландский «Витесс».

В прошлом сезоне Джейк Кларк-Солтер на правах аренды выступал за «Ковентри». В подэлитном дивизионе 29 поединков, в которых получил шесть жёлтых карточек.