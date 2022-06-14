Йон Даль Томассон продолжит работу в английском клубе

Бывший главный тренер «Мальмё» Йон Даль Томассон возглавил клуб Чемпионшипа «Блэкберн Роверс».

Датский специалист подписал соглашение с английским клубом до лета 2025 года.

Йон Даль Томассон покинул «Мальмё» в декабре 2021 года. Вместе с шведским клубом специалист выиграл два чемпионских титула подряд, а также был признан лучшим тренером Швеции 2020 года. Ранее наставник работал помощником главного тренера сборной Дании и в ряде голландских клубов.

По итогам минувшего сезона «Блэкберн» занял восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа.