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Англия. Чемпионшип

Йон Даль Томассон продолжит работу в английском клубе

14 Июня 2022 • 10:43 Комментировать

Бывший главный тренер «Мальмё» Йон Даль Томассон возглавил клуб Чемпионшипа «Блэкберн Роверс».

Датский специалист подписал соглашение с английским клубом до лета 2025 года.

Йон Даль Томассон покинул «Мальмё» в декабре 2021 года. Вместе с шведским клубом специалист выиграл два чемпионских титула подряд, а также был признан лучшим тренером Швеции 2020 года. Ранее наставник работал помощником главного тренера сборной Дании и в ряде голландских клубов.

По итогам минувшего сезона «Блэкберн» занял восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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Евро-Футбол.Ру,
Блэкберн Мальмё Йон Даль Томассон
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